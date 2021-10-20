今本土+0、境外+4！3例為突破性感染 1人混打AZ+BNT

國內疫情趨緩本土確診零案例，指揮中心今日宣布新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入，確診個案中無新增死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這四名境外移入個案，均為入境採檢期滿確診，接觸者少，有一名有防疫專車接觸者，列為自我健康監測，四人皆打過新冠疫苗。

指揮中心說，今日新增4例境外移入個案，均為女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自匈牙利(案16454)、菲律賓(案16455)、印尼(案16456)、美國(案16457)入境，入境日介於今(2021)年10月6日至10月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

羅一鈞指出，四人中三人為突破性感染個案，有一人接種AZ疫苗混打BNT疫苗、兩人接種科興疫苗，另一名為案16457，8月底曾於美國確診，在確診前後曾接種過一劑BNT疫苗，未列為突破性感染個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,781,738例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,764,827例排除)，其中16,347例確診，分別為1,708例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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