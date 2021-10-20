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施打名額大短缺、醫護沒人力！ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
國內第十二輪疫苗接種站不足，許多民眾撲空，指揮中心發言人莊人祥表示，可改於第二階段預約。圖／指揮中心提供
國內第十二輪疫苗接種站不足，許多民眾撲空，指揮中心發言人莊人祥表示，可改於第二階段預約。圖／指揮中心提供

國內第十二輪疫苗即將開打，但疫苗預約接種站仍就搞不定，不只六都準備的醫療量能不足，更以台北市開設的比例最低不到五成，指揮中心昨日緊急於北市加開五座接種站，卻被爆出基層醫護人員疲於奔命、根本撥不出人力協助施打，指揮中心下午2時將召開記者會說明。

指揮中心今公布六都施打量能，其中北市第一劑BNT施打量能僅開三成九，AZ疫苗也僅開四成九，其他五都疫苗量能也預估七至八成，讓人懷疑是否接種量能開太少？副指揮官陳宗彥表示，過去按照預約平台的機制，會先估算人數再進行調配，都是預約七至八成左右，北市也已加開4萬多名接種名額。

但昨日上午10時及下午2時才剛宣布AZ疫苗及莫德納疫苗第二劑開打，雙北名額不到一小時就秒殺，截至昨晚間6時數據顯示，BNT疫苗預約率七成二，AZ疫苗預約率達六成六、莫德納預約率僅二成七，讓人懷疑第二劑實際預約和量能預估是不是落差太大。

指揮中心發言人莊人祥表示，以莫德納第二劑來看，有部分65歲以上族群已由地方造冊施打，因此實際開設給預約平台的名額和施打量能會較低，指揮中心也會依實際預約狀況評估是否有加開，中央會發放足量的疫苗給地方進行調度，同時會給各縣市莫德納年齡層的人數作為參考，民眾若在第一階段預約不到疫苗，未來在第二階段也可以預約到。

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