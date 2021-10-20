獨／克服COVID19之後 冠狀病毒之父：還有更多等待人類

有「冠狀病毒之父」美譽的中研院院士賴明詔昨天受邀到成大演講時，透露許多未來新興病毒的的狀況，他表示，由於蝙蝠與病毒的特性，未來會有更多的新興病毒出現，等待人類去克服，絕對不會只有COVID-19，而COVID-19患者中大約有8%無法痊癒、成為一種長期的疾病，詳細的情況目前學界仍不清楚，等待更多的研究。

前成大校長賴明詔昨天受邀回成大進行「醫學領域大師講座」時，以「克服新冠病毒的希望為挑戰」為題演講，表示過去新冠病毒只會造成感冒等，學界對它的興趣不大，但自己卻發現其獨特，放棄從醫投入研究，實驗室因此有許多獨創的成果。

他表示，目前已知會感染人類的冠狀病毒已有8株，除了SARS、MERS（中東呼吸系統症候群）、COVID-19等之外，當全球仍在對抗新冠肺炎病毒時，寮國與中國大陸又分析出新的冠狀病毒。

有這麼多新興病毒帶來新的傳染病，賴明詔表示，研究顯示SARS等病毒的傳染來源都是蝙蝠，主要是蝙蝠是一種奇特的生物，是唯一會飛行的哺乳動物，擁有獨特的免疫系統與很強的DNA修補功能，造成牠身上有很多病毒卻能和平共存，全球有1300多種的蝙蝠，大部分都帶有各種病毒、尤其是冠狀病毒。

「蝙蝠在東方是吉祥福氣的象徵，但對人類來說其實並不吉祥」他開玩笑說，加上冠狀病毒有3萬多個基因體，比起其他病毒多很多，其RNA的特性就是會不斷變化，像是COVID-19在兩年的流行期間就已發生許多突變，未來人類會面臨更多新興毒病引發傳染病的挑戰，蝙蝠的相關研究是研究新興疾病的重要課題之一。

對於全球有2億3000多萬人感染新冠肺炎，其中有些人在治療後仍無法痊癒，賴明詔表示，目前顯示有8%的人會成為長期疾病，過去在老鼠的研究中，有部分的病毒會留在神經細胞造成後續的問題，但在人身上是否有同樣的情況還不清楚，至於病毒長期會對人類健康有何影響，研究也還不夠多。 冠狀病毒之父賴明詔昨天到成大演講，提到未來會有更多新興傳染病。記者修瑞瑩／翻攝

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