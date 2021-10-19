【重磅快評】大陸是哪個國家？指揮中心豈是亂字了得

衛福部長陳時中上午被問到有民眾接種大陸國藥、科興疫苗並在小黃卡上載明接種紀錄，是否代表我國承認國藥、科興疫苗？陳時中表示「這只是事實認定，有打過這樣的疫苗，至於怎麼承認還要再研究」；下午副指揮官陳宗彥再被問到相同問題，竟說「你講大陸，我不知道是哪個國家」，還說這張小黃卡要收回。一張小黃卡竟然竟可以讓大官們應對無方，最後還得靠發言人轉圜，也真是笑話一則。

陳時中早上到立法院備詢前被媒體堵訪，確有「被突襲」的意味，陳時中畢竟老練，當場沒給明確答案，只說小黃卡有國藥、科興的記錄，只是對於事實的認定，至於怎麼承認還要再研究；陳時中技巧避開國家、主權的糾葛，即使媒體再問將來如果推行疫苗護照，接種國藥、科興是否也可使用？陳時中仍說還要再討論。

過了幾個鐘頭，媒體再問同樣的問題，副指揮官陳宗彥在指揮中心記者會的表現就比陳時中「搶眼」多了，他直接冷回媒體「你講大陸，我不知道是哪個國家？但如果有民眾透過此管道換小黃卡，也要通知收回」，這番話讓陳宗彥成了今天的焦點人物。

陳宗彥平日表現溫和，這次嗆辣表現與他的形象格格不入，研判可能是有備而來，因為上午陳時中的答覆顯然不夠政治正確，乍聽之下，好像指揮中心準備要承認大陸的國藥及科興疫苗，但在高端疫苗尚未得到美日等國認證之前，指揮中心怎可如此表態，只好靠陳宗彥下午來扳回。

在這種情況之下，陳宗彥冷回「你講大陸我不知道是哪個國家？」也算是他個人最極限的演出了，從他的回話，聽起來好像指揮中心不僅不承認大陸是一個國家，同時也不承認大陸的國藥及科興疫苗，所以他要把蓋了國藥及科興疫苗的小黃卡收回來。

只是，讓人納悶的是，如果陳宗彥不承認大陸是個國家，即使收回了黃卡，又能改變得了大陸是確實是個國家的事實？如果不承認大陸的國藥及科興疫苗，那世衛組織認可的六種疫苗就明列這兩種疫苗，又豈是陳宗彥能改變得了？蔡英文總統在國慶演說提出升級版的兩國論，陳宗彥為了黃卡記錄了國藥及科興疫苗，就否認大陸是個國家實，豈不也打臉了蔡英文？

發言人莊人祥清楚陳宗彥的邏輯充滿矛盾，只好補充說明指個案已請衛生局再釐清，自國外返國的民眾若接種世衛組織認可的六種疫苗，都可以在預防接種系統補登，但無法紀錄到黃卡上，如果完整接種國藥和科興也是比照國內完整接種者在陪病者等規定，可做為免篩檢等參考。

莊人祥的每一字都沒有批駁陳宗彥，但整句、整段的讀起來，就是在「更正」陳宗彥；為了一張小黃卡，指揮中心豈是一個「亂」字了得。

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