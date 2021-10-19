新北6旬男染疫 7月中旬曾接種1劑莫德納

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中央社 / 台北19日電
中央流行疫情指揮中心10月19日記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、副指揮官陳宗彥 、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心10月19日記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、副指揮官陳宗彥 、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內今天新增1例本土COVID-19確定病例，指揮中心說明，個案為一名新北市60多歲男性，今年7月14日接種過1劑莫德納疫苗，從事工程工務，職場接觸者僅1人。

今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案16451），10月16日因出現發燒等症狀，10月17日就醫並採檢。個案檢驗結果陽性收治住院，Ct值為33.1，血清抗體IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性，於今天確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，據初步疫調，案16451曾於7月14日完成接種第1劑莫德納（Moderna）疫苗，尚未施打第2劑。個案體內病毒量較低，且後續採檢迅速轉陰性，研判可能為舊案處於時陰時陽階段。發燒症狀初步診斷是雙側腎臟發炎，與COVID-19可能無關。

羅一鈞表示，案16451從事工程工務職業，職場接觸人員非常少，據初步疫調工作場域僅有1名接觸者須匡列居家隔離，還有3名就醫接觸者同樣須隔離；其餘接觸者部分，3人列自主健康管理、5人列自我健康監測，將持續進行疫調及匡列，警政同步協尋，以釐清感染源。

新冠肺炎 COVID-19

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