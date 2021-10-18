邊境解封持續研議 指揮中心：政策成熟會說明
國內疫情降溫，邊境何時解封引發關注。指揮中心疫情監測組組長周志浩今天表示，邊境解封是重大決策，視國際疫情、國內整備狀況持續討論中，等政策成熟一點會再說明。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩在疫情記者會宣布，今天本土、境外移入病例都加零，也沒有死亡病例，是4月8日以來、相隔193天後再見「三零」。
疫情降溫，是否代表距離1級警戒更近一步，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院坦言「可以這樣講」，並指出若疫苗足夠，11月甚至可望開放混打。
周志浩指出，降級與否必須根據國內疫情、疫苗施打狀況，若評估可行就會向外界宣布；而混打疫苗則要評估疫苗供應狀況並諮詢專家意見後，才能決定。
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