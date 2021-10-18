聽新聞
test
0:00 / 0:00
高鐵11月8日恢復自由座、站票 陸海空場站明開放飲食
疫情維持二級警戒，昨除公布口罩再放寬外，交通部長王國材今天於指揮中心記者會公布，放寬大眾運輸場站飲食，及11月8日起恢復高鐵自由座措施，也可開放站票，避免太多人潮，擬開放更多自由座車廂。
今天疫情呈現「三零」，王國材說，交通部也有開放措施，第一個是陸海空場站飲食開放，從明天開始有三項開放，包含客運轉運站、國道市區公車客運，明起候車區可以開放飲食，再者是海空運場站，明起國內場站已經開放飲食，國際航空站海港部分，出境也開放飲食；但國際場站入境部分，目前仍是嚴格分流管制。
高鐵自由座部分，11月8日起開放自由座，且有放寬站票。王國材說，11月8日會把所有班次，從現在899班調整回疫情前1016班，朝恢復正常進行。大家如果擔心自由座太擠，交通部將協調高鐵公司，在尖峰時段增加4至8節自由座並且滾動檢討調整車廂數，如果太擁擠，尖峰時段可以增加其他車廂，當作自由座椅分散人流，也會視需求增加班次。
疫情快報
▪【疫情專題】10月17日境外1例、無本土及死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言