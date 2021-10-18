高鐵11月8日恢復自由座、站票 陸海空場站明開放飲食　

疫情維持二級警戒，昨除公布口罩再放寬外，交通部長王國材今天於指揮中心記者會公布，放寬大眾運輸場站飲食，及11月8日起恢復高鐵自由座措施，也可開放站票，避免太多人潮，擬開放更多自由座車廂。

今天疫情呈現「三零」，王國材說，交通部也有開放措施，第一個是陸海空場站飲食開放，從明天開始有三項開放，包含客運轉運站、國道市區公車客運，明起候車區可以開放飲食，再者是海空運場站，明起國內場站已經開放飲食，國際航空站海港部分，出境也開放飲食；但國際場站入境部分，目前仍是嚴格分流管制。

高鐵自由座部分，11月8日起開放自由座，且有放寬站票。王國材說，11月8日會把所有班次，從現在899班調整回疫情前1016班，朝恢復正常進行。大家如果擔心自由座太擠，交通部將協調高鐵公司，在尖峰時段增加4至8節自由座並且滾動檢討調整車廂數，如果太擁擠，尖峰時段可以增加其他車廂，當作自由座椅分散人流，也會視需求增加班次。 圖／指揮中心提供 圖／指揮中心提供

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