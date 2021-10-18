升三級193天以來 首次迎接「三〇」

新冠肺炎疫情持續趨緩，我國今天自升到三級以來，首次見到本土、境外和死亡個案通通加零。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，這是睽違193天以來首度見到三零，「我們很高興，希望繼續努力」。

周志浩也表示，這兩天疫苗接種共35.6萬劑疫苗，涵蓋率已經達到62.4％，劑次人口比每百人82.61劑，會繼續努力。

至於史上最複雜的第12輪疫苗接種，第一階段預約今天開跑。BNT第一劑今天上午10時開放，有135萬2694人符合資格，截至下午1時，已有86萬103 人完成預約。

本輪分兩階段預約、接種。第一階段對象包括BNT第1劑（30歲以上）、莫德納第2劑（7月16日前已接種莫德納第一劑55歲）、AZ第2劑（7月30日前已接種AZ第一劑38歲以上）。

預約分流時間，BNT第1劑為10月18日上午10時至10月20日中午12時。AZ第2劑為10月19日上午10時至10月20日中午12時。莫德納第2劑為10月19日下午2時至10月20日中午12時。施打時程：10月22日至10月27日。

第二階段對象包括BNT第1劑（23歲以上）、莫德納第2劑（7月16日前已接種莫德納第一劑18歲以上），AZ第2劑則有兩種對象，包括7月30日前已接種AZ第一劑18歲以上、7月31日至8月6日已接種AZ第一劑45歲以上。

預約分流時間，BNT第1劑及莫德納第2劑為10月25日上午10時至10月27至中午12時，AZ第2劑為10月26日上午10時至10月27日中午12時。施打時程為，BNT第1劑10月28日至10月31日。莫德納及AZ第2劑在10月28日至11月3日。 圖／指揮中心提供

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