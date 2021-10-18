明年新冠疫情疫情趨緩？ 陳建仁：這是當然的

默沙東藥廠日前宣布旗下抗病毒口服藥莫納皮拉韋將向美國食藥局申請緊急使用授權，近期也將向日本提出申請。

而對於抗病毒藥物的出現，前副總統陳建仁今參加國衛院「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」啟航儀式時，也對疫情走向表示樂觀，認為疫苗和抗病毒藥物一起使用，對防疫工作有很大的幫助，疫情明年一定會趨緩。

抗病毒藥物近期傳出好消息，除默沙東藥廠近日將向美國申請緊急授權；輝瑞、AZ等藥廠的藥物研發也在第三期臨床階段。指揮中心指揮官陳時中今則於立院透露，和默沙東藥廠的抗病毒藥物採購流程已走到「雙方修訂合約」的「最後階段」。

對此，陳建仁表示，抗病毒藥物如果順利進到台灣，疫苗和抗病毒藥物一起使用，對防疫工作有很大的幫助，對醫院的醫療量能也能減輕許多負擔。

至於明年疫情是否會趨緩，陳建仁表示，「這是當然的！」他說，若預防接種達到一定的目標，加上抗病毒藥物，相信明年就能控制地很好。但除了台灣，還要幫助北美、歐洲等許多需要幫助的國家，才能讓全球疫情獲得很好的控制。

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