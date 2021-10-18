新冠口服藥搶藥新進度 指揮中心下午2時記者會說明

國內疫情趨緩，國際疫苗陸續到貨並擴大施打中，第12輪第一階段，今天上午10時率先開放第一劑BNT預約，共有135.8萬人需要留意；另外，由默沙東藥廠研發的新冠口服藥莫納皮拉韋，指揮官陳時中今早透露，採購流程現已走到「雙方修訂合約」的「最後階段」。下午2時疫情例行記者會，由發言人莊人祥主持，外界都在關注疫苗預約、搶藥進度。

史上最複雜的第12輪疫苗接種，BNT第一劑今天上午10時開放，凡是10月13日中午12時以前，意願登記勾選BNT疫苗且滿30歲以上者即符合資格，20日中午12時前需完成預約，全台共有135.8萬人。

另外，新冠口服抗病毒藥物為抗疫鐵三角之一，默沙東藥廠宣布旗下抗病毒口服藥莫納皮拉韋將向美國食藥局申請緊急使用授權，全球預期將掀「搶藥潮」，陳時中上午於立院透露，採購流程現已走到「雙方修訂合約」的「最後階段」。

由於戶外運動已有條件開放不戴口罩，外界認為放寬這類措施，是否代表全國距離一級警戒越來越近？陳時中表示，可以這麼說。

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