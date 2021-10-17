維持二級警戒防疫再放寬 戶外運動、拍照可脫口罩

防疫二級警戒持續，指揮中心記者公布防疫鬆綁新規。指揮中心指揮官陳時中今天說，調整戶外戴口罩規定，不是純粹只有戶外、室外運動的時候，室內外拍攝個人或團體照時，農林漁牧工作者空曠處，山林海濱活動，以上四個，是可以免戴口罩的時機，但有症狀、無法與不特定對象保持社交距離或適當阻隔時，還是一定要戴。另外，台鐵、高鐵用餐區符合相關條件可以暫時脫下口罩。

陳時中說，國內疫情仍然算是相當穩定，這個月到今天只有三例本土，都屬於舊案，本土相當穩定。不過疫苗接種正在努力進行中，還是決定10月19日至11月1日全國維持二級警戒。

陳時中指出，原來二級的相關規定，主要是針對運動的時候，自己沒有症狀，也不會無法與不特定對象保持社交距離，因此可以脫掉口罩；室內外拍攝，例如最近有拍攝畢業照的難得機會，疫情緩和情況下，短暫脫下口罩拍照是應該可以被允許的，畢竟是難得的場合和機會。

維持二級警戒相關規定：

一、 二級警戒措施： 1. 除例外情形，外出全程佩戴口罩：於室外從事運動，或於室內外拍攝個人/團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。 2. 實聯制、保持社交安全距離。 3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。 4. 集會活動(含會議、展覽、婚宴、餐宴等)人數上限： (1) 室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)。 (2) 室外300人。 (3) 不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。 二、 外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形者，得於戶外免戴口罩： 1. 於室外從事運動時。 2. 於室內外拍攝個人/團體照時。 3. 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。 4. 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。 上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法 保持社交距離時，仍應戴口罩。 5. 外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，得免戴口罩。 6. 於指揮中心或主管機關指定之場所(如：臺鐵高鐵用餐區)或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。 三、 仍須關閉之場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。 指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。

指揮中心記者公布防疫鬆綁新規。記者蕭羽耘／攝影

指揮中心記者公布防疫鬆綁新規。圖／指揮中心提供

指揮中心記者公布防疫鬆綁新規。圖／指揮中心提供

指揮中心記者公布防疫鬆綁新規。圖／指揮中心提供

商品推薦