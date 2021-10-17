邊境管制影響企業運作 歐盟等駐台機構盼放寬

台灣防疫緊守國門，歐盟、德國、法國及新加坡駐台單位指出，台灣邊境管制措施影響那些國家在台企業的運作及人員交流。法國在台協會並具體要求在台灣疫苗覆蓋率提升之際放寬管制，或對完整接種疫苗的外籍人士採彈性入境措施。

對於外國駐台機構罕見透過媒體公開表達立場，中央流行疫情指揮中心回應說，企業若有外籍技師來台工作的需求，可由主管機關向指揮中心提出專案申請，入境後須依規定進行14天居家檢疫。

台灣5月19日起暫緩未持有有效居留證的非本國籍人士入境，若有緊急事由必須來台，得經中央流行疫情指揮中心專案許可。隨著國內疫情趨緩，指揮中心9月13日鬆綁相關措施，但也只開放已完成結婚程序的國人外籍配偶及其外籍未成年子女於邊境嚴管期間申請入境。

法國在台協會日前透過電子郵件回覆中央社詢問，台灣暫停對外核發簽證，確實對在台法國企業的運作造成衝擊，特別是在員工輪調方面；數間版圖擴及全球的法國公司在台僱用數百甚至數千員工，但受限於邊境管制措施，無法引進關鍵計畫所需的外國專家。

德國在台協會也說，在台的德國公司確實需要專家來台協助日常業務營運及推動新的計畫。離岸風電產業也因相關限制無法依據時程完成計畫，機械業等亦面臨類似狀況；除了產業界，歐洲學校德語部有3名新聘教師因家人無法同行，迄未來台就任。

歐洲經貿辦事處指出，歐盟是台灣最大的外國投資者，為台灣製造就業機會，而邊境管制措施對在台歐洲企業產生負面影響，引入人員及其家人來台的難度更勝以往，期盼台灣採取更彈性的措施，恢復與外界的正常往來。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑則說，疫情爆發前，每年逾40萬名新加坡人來台，赴新加坡的台灣旅客人數也不相上下。如此大規模的雙向交流，體現台星密切的經濟合作及人文互動，但台灣為防疫而採取的旅行限制造成相當大的影響，一些公司不得不延後，甚至取消雙邊商務計畫。

葉偉傑說，新加坡19日起將與北美、歐洲及亞洲地區的10個國家共同推行「疫苗接種者旅行通道」（Vaccinated Travel Lanes），盼台灣也能盡快加入。根據新加坡交通部8日的新聞稿，在「疫苗接種者旅遊通道」下，已完整接種疫苗的旅客可前往其他通道參與國旅遊，並以PCR核酸檢測陰性的結果取代隔離。

還有一名希望匿名的外國駐台外交官說，他們尊重台灣為防疫採取的措施，但指出，如果這些措施導致台灣與友好國家的往來受到限制，將會錯失一些提升關係的機會。

對於外國駐台機構提出的訴求，指揮中心發言人莊人祥16日晚間告訴中央社記者，目前因應國際疫情嚴峻，確實對於入境者資格有所限縮，但若企業真有外籍技師來台工作的需求，可由主管機關向指揮中心提出專案申請，但入境後須依規定進行14天居家檢疫。

莊人祥指出，若企業希望縮短外籍技師居家檢疫天數，則須由主管單位提出防疫計畫，經審核通過才可縮短檢疫。

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