新北新增1本土個案 感染源不明、疑似職場感染
新北市今天新增1確診個案，該個案為印尼籍女性（案16446），因想返回印尼，10月15日到醫院採檢，PCR陽性，Ct值37.3，住院再度採驗PCR陰性，血清抗體為陽性，為感染舊案，感染源待釐清。
衛生局表示，該個案近期近期無國外旅遊史，無COVID-19疫苗接種紀錄，該個案的工作職場5月底有同事確診，當時個案匡列為接觸者採檢PCR為陰性，感染源疑為職場感染。
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