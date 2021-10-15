北市內湖某幼兒園確診教師提前解隔 18日可復課

台北市內湖區某幼兒園一名老師11日確診COVID-19，導致80人居家隔離、2班停課。北市府今天表示，因中央研判個案屬舊案，與接觸者皆可解除隔離，幼兒園可在18日復課。

中央流行疫情指揮中心11日宣布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新北本土個案（案16411），為40多歲女性、北市內湖區幼兒園老師，9日就醫採檢、11日確診，由抗體檢測結果評估屬於舊案。

台北市衛生局當時連同教職員、學生及家屬共匡列80人居家隔離，並要求曾與確診者接觸的2個班級停課14天，原定23日復課。

衛生局專門委員歐佳齡今天在台北市防疫因應記者會上表示，由於這名個案在11日及14日的採檢結果都是陰性，依據血清抗體檢測結果研判是較為早期的感染，且接觸者128人的採檢也都是陰性，因此接獲疾管署通知，個案與接觸者都可解除隔離。

台北市政府表示，案16411在台北市的80名接觸者已在今天全數解隔，原定停課14天的兩個班級也可在18日復課。

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