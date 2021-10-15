快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

女童送保母家第二天「兩眼出血不治」 網紅鳳梨悲慟：好友一直哭

北市內湖某幼兒園確診教師提前解隔 18日可復課

中央社 / 台北15日電

台北市內湖區某幼兒園一名老師11日確診COVID-19，導致80人居家隔離、2班停課。北市府今天表示，因中央研判個案屬舊案，與接觸者皆可解除隔離，幼兒園可在18日復課。

中央流行疫情指揮中心11日宣布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新北本土個案（案16411），為40多歲女性、北市內湖區幼兒園老師，9日就醫採檢、11日確診，由抗體檢測結果評估屬於舊案。

台北市衛生局當時連同教職員、學生及家屬共匡列80人居家隔離，並要求曾與確診者接觸的2個班級停課14天，原定23日復課。

衛生局專門委員歐佳齡今天在台北市防疫因應記者會上表示，由於這名個案在11日及14日的採檢結果都是陰性，依據血清抗體檢測結果研判是較為早期的感染，且接觸者128人的採檢也都是陰性，因此接獲疾管署通知，個案與接觸者都可解除隔離。

台北市政府表示，案16411在台北市的80名接觸者已在今天全數解隔，原定停課14天的兩個班級也可在18日復課。

新冠肺炎 COVID-19 幼兒園

延伸閱讀

疫苗不良反應成「第二劑孤兒」 北市：將開特別門診

北市莫德納第二劑接種 明天早上9點開始預約

境外移入個案28%為突破性感染！ BNT占52例最多

北市124棟老舊複合式大樓 建管處將加強公安檢查

相關新聞

境外移入個案28%為突破性感染！ BNT占52例最多

國內今日有4例境外移入個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前這4例境外移入個案都有完整接種疫苗的紀錄，屬於突破性...

連4天本土0確診！境外+4例 皆是突破性感染

本土確診連四天零確診，國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

放寬以色列、印尼入境規定 指揮中心：可至防疫旅館居檢

中央流行疫情指揮中心指出，近期以色列、印尼因疫情趨緩，自10月17日起，該國家旅遊史之入境旅客，恢復為第三級流行地區入境...

直播／繼續+0！今增4例境外移入確診 無死亡個案

今日國內新冠疫苗第11輪首日開打，指揮中心三度無預警加開第11輪BNT疫苗施打對象，民眾措手不及。除了施打年齡層不斷往下...

八大行業盼開放 陳時中：疫情減緩開放的可能性就高

八大行業配合停業超過5個月，業者反應快要活不下去，全台八大行業特許自救會等團體昨天到疾管署抗議。衛福部長陳時中今天說，還...

影／台中確診足跡！印尼返台女曾到大遠百、無印良品

中央疫情指揮中心昨天宣布確診個案16423為印尼境外移入的台中50歲女子。台中市衛生局今天證實，案16423目前已住院隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。