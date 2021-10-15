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放寬以色列、印尼入境規定 指揮中心：可至防疫旅館居檢

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指出，近期以色列、印尼因疫情趨緩，自10月17日起，該國家旅遊史之入境旅客，恢復為第三級流行地區入境之檢疫措施。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指出，近期以色列、印尼因疫情趨緩，自10月17日起，該國家旅遊史之入境旅客，恢復為第三級流行地區入境之檢疫措施。記者謝承恩／攝影

中央流行疫情指揮中心指出，近期以色列、印尼因疫情趨緩，自10月17日起，該國家旅遊史之入境旅客，恢復為第三級流行地區入境之檢疫措施。

指揮中心發言人莊人祥說，以色列、印尼疫情趨緩，原本入境我國時要集中檢疫，自10月17日開始，有這兩個國家旅遊史的旅客，開始可以進入到防疫旅館做居家檢疫。放寬主要原因，是這兩個國家疫情已過高峰，過去二周也沒有偵測到Delta的出現，依照我們的規定所做此決定。

中央流行疫情指揮中心今日表示，依據疫情監測資料顯示，以色列、印尼之疫情已過高峰，且呈明顯下降，因此自10月17日零時起（航班抵台時間），調整自該2個國家旅客入境之檢疫措施。

指揮中心表示，抵台旅客如過去14日內具以色列、印尼等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後須入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，且所有旅客均須配合入境時、期滿前進行PCR檢測，及自主健康管理期間再快篩等三次採檢措施。

指揮中心指出，經調整後「重點高風險國家」為印度、英國及緬甸等3國，具該等國家旅遊史之旅客，入境後仍應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。

指揮中心提醒，國際間Delta變異株持續流行，為確保國內防疫安全，所有入境旅客皆已提升其入境檢疫規格，搭機來臺前除應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵臺後限搭乘防疫車輛前往該處所完成檢疫。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

新冠肺炎 COVID-19

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