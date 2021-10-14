台中西屯確診個案 匡列5家人PCR檢驗皆陰性

中央流行疫情指揮中心公布一名COVID-19確診個案，台中市衛生局今天表示，案16423為西屯區50多歲女性，目前住院隔離治療中，匡列5名家人已居家隔離，PCR採檢結果皆陰性。

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名從印尼入境的本國籍50多歲女性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案（案16423）。

台中市衛生局接獲確診通知展開疫調，個案為西屯區50多歲女性，目前已住院隔離治療中。經查個案在2月14日至9月17日前往印尼出差，7月26日在印尼確診過，並於6月23日與9月15日共施打2劑AZ疫苗，9月17日返台後至集中檢疫所檢疫隔離至10月1日，10月1日PCR檢驗陰性，10月12日因須返回職場自費採檢PCR陽性。

衛生局指出，案16423可傳染期10月9、10日與家人自行駕車前往台北，10月11日前往西屯區無印良品中百門市購物，全程皆戴口罩。市府已針對個案足跡全面清消，並匡列5名家人為接觸者，已居家隔離並安排採檢，PCR結果均為陰性。

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