確診者住旅館逛百貨 北市發1808通細胞簡訊

台北市衛生局今天公布一名台中市COVID-19境外移入確診者足跡，含台北神旺大飯店和明曜百貨，衛生局表示，已發1808通細胞簡訊提醒可能接觸者，並安排77名員工採檢。

台北市衛生局今天下午召開視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，專門委員歐佳齡在會中表示，台北市今天沒有新增本土病例，有4例境外移入個案，都在醫院隔離治療中。

針對一名自印尼入境的台中市個案（案16423）確診，歐佳齡表示，個案曾在9日、10日與家人自行開車上台北找親友，足跡包含台北神旺大飯店、明曜百貨等。

歐佳齡說明，已匡列案16423在台北市的一名親友居家隔離，這名親友採檢結果為陰性；另協助神旺大飯店員工29人、明曜百貨員工48人，共77人採檢，結果尚未出爐。

歐佳齡說，已依據實聯制紀錄發送1808通細胞簡訊給足跡可能與案16423重疊者，提醒有收到簡訊的民眾如有身體不適，應立即就醫，或可到公費篩檢醫院進行篩檢。

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名從印尼入境的本國籍50多歲女性確診個案（案16423），個案7月間曾在印尼確診，9月17日入境後進行集中檢疫，相關採檢均為陰性，10月12日因工作需求自費採檢確診，Ct值32、病毒量不高。

商品推薦