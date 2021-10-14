快訊

情侶吵架完...2小時後茶具店爆炸釀城中城大火 檢警查縱火

確診者住旅館逛百貨 北市發1808通細胞簡訊

中央社 / 台北14日電

台北市衛生局今天公布一名台中市COVID-19境外移入確診者足跡，含台北神旺大飯店和明曜百貨，衛生局表示，已發1808通細胞簡訊提醒可能接觸者，並安排77名員工採檢。

台北市衛生局今天下午召開視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，專門委員歐佳齡在會中表示，台北市今天沒有新增本土病例，有4例境外移入個案，都在醫院隔離治療中。

針對一名自印尼入境的台中市個案（案16423）確診，歐佳齡表示，個案曾在9日、10日與家人自行開車上台北找親友，足跡包含台北神旺大飯店、明曜百貨等。

歐佳齡說明，已匡列案16423在台北市的一名親友居家隔離，這名親友採檢結果為陰性；另協助神旺大飯店員工29人、明曜百貨員工48人，共77人採檢，結果尚未出爐。

歐佳齡說，已依據實聯制紀錄發送1808通細胞簡訊給足跡可能與案16423重疊者，提醒有收到簡訊的民眾如有身體不適，應立即就醫，或可到公費篩檢醫院進行篩檢。

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名從印尼入境的本國籍50多歲女性確診個案（案16423），個案7月間曾在印尼確診，9月17日入境後進行集中檢疫，相關採檢均為陰性，10月12日因工作需求自費採檢確診，Ct值32、病毒量不高。

新冠肺炎 COVID-19 細胞簡訊

延伸閱讀

還沒接種的學生別擔心 北市開設「BNT特別門診」

最年輕疫苗接種後死亡通報 24歲男尿酸偏高無慢性病史

加墨邊界11月將放寬 完全接種可陸路入境

本土連三天+0！境外移入增8例確診 無死亡個案

相關新聞

侯友宜哽咽談疫情 中央不認破口「傷害的永遠是自己」

新北市長侯友宜今日接受媒體人黃光芹訪問時，特別針對5月爆發的疫情時表達看法，新北市不可能自己生出病毒，一定是從境外而入，...

侯友宜吐心聲 「校正回歸」是造成疫情重要關鍵

全台疫情趨緩，但外界對當時的狀況仍有諸多疑問，新北市長侯友宜今日上媒體人黃光芹訪談節目時表示，疫情爆發時，他就覺得中央公...

默沙東口服藥採購將簽約 輕症可望在家隔離用藥

指揮中心指揮官陳時中今天透露，默沙東口服藥採購案即將簽約。指揮中心發言人莊人祥表示，這款口服藥主要是給輕症患者使用，未來...

WHO公布染新冠長期症狀 衛福部將定診斷碼追蹤

世界衛生組織（WHO）本月正式發表新冠長期後遺症（Long COVID）症狀定義指引，包括強烈疲勞、憂鬱、腦霧等症狀，民...

八大行業北上陳抗自救 羅一鈞：復業是二級放寬最後一哩路

今日八大行業號召人員北上至衛福部門口抗議，表示疫情期間各行業持續鬆綁，但是八大行業卻遲遲未見復業，強調「同島要同命，八大...

提普篩先挨轟後採納 侯友宜：謝謝，但會不會為時已晚

新北市長侯友宜今（14）日參加資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜 》。雙方回顧新北從5月11日面對疫情的種種挑戰，侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。