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默沙東口服藥採購將簽約 輕症可望在家隔離用藥

中央社 / 台北14日電
默沙東。（美聯社）
默沙東。（美聯社）

指揮中心指揮官陳時中今天透露，默沙東口服藥採購案即將簽約。指揮中心發言人莊人祥表示，這款口服藥主要是給輕症患者使用，未來輕症患者可望在家中隔離用藥。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午說，默沙東口服藥採購案即將簽約，也邀輝瑞報告新藥試驗。

默沙東口服藥究竟買多少、給誰用，引發外界好奇。指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，默沙東口服藥主要是給輕症患者使用，不像單株抗體需要在醫院或集中檢疫所施打，未來輕症患者有機會在家中隔離用藥，但採購都還在簽約中，相關細節還沒完全確定。

至於輝瑞研發的抗病毒新藥，莊人祥說，這款藥現在才剛要進入第3期臨床試驗，近期已邀請廠商說明第2期結果及第3期的進展，還不到可以採購的階段。

新冠肺炎 COVID-19 默沙東口服藥 陳時中 莊人祥

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