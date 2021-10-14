引進默沙東抗疫口服藥？陳時中證實：快要簽約了
衛福部長陳時中上午出席立法院衛環委員會備詢，會前接受媒體記者聯訪時證實，美國藥廠默沙東集團旗下新冠抗病毒口服藥莫納皮拉韋，已向美國監管當局提出緊急使用授權（EUA）申請，我國與默沙東洽談引入進度，他表示：已經快要簽約。
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