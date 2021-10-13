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疫情趨緩 澎湖14日起暫停入境快篩

中央社 / 澎湖縣13日電
澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供

國內疫情趨緩，澎湖縣長賴峰偉今天宣布，14日起暫停機場、港埠及漁船入境快篩；未來若疫情升溫，將適時重啟入境快篩措施。至於醫護量能將全力投入第2劑疫苗施打。

澎湖縣政府表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸緩和，自9月30日起迄今有13天無增加本土案例，目前澎湖疫苗接種第1劑涵蓋率已達成常住人口91%、第2劑涵蓋率41%。

賴峰偉決定明天起澎湖暫停海空運旅客、漁船入境快篩。在暫停入境快篩後，澎湖醫護量能及行政人力將投入第2劑疫苗施打，提升疫苗2劑涵蓋率，以及流感疫苗接種作業。

澎湖縣政府表示，三軍總醫院澎湖分院及部立澎湖醫院仍提供採檢服務，另於二、三級離島的七美、望安、將軍、鳥嶼、吉貝衛生所設置社區採檢點，提供民眾快速篩檢服務，如經評估有風險民眾可前往篩檢。

依澎湖縣政府衛生局數據，澎湖機場及港口快篩站自9月10日重新啟動，截至10月12日止，機場、港埠篩檢站共篩檢1萬1653人次，其中機場入境旅客7121人次、港埠入境旅客4532人次；快篩陽性計5人次，後經核酸檢驗（PCR）複驗結果均為陰性。另外，漁船至台灣交易漁獲返澎後，船上人員一律接受篩檢，截至12日止累積篩檢人數107人，全數檢測皆為陰性。

新冠肺炎 COVID-19 賴峰偉

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