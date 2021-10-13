確診者曾到明曜百貨 羅一鈞：社區傳染風險低

北市明曜百貨傳有確診者足跡，今天暫停營業1天。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，此個案為7月間曾確診的復陽個案且病毒量低，研判社區感染風險低。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內今天新增4例境外移入病例，其中1例從印尼入境的本國籍50多歲女性（案16423）就是曾到北市明曜百貨的確診者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案7月間曾在印尼確診，9月17日入境後進行集中檢疫，相關採檢均為陰性，10月12日因工作需求自費採檢確診，Ct值32、病毒量並不高。

羅一鈞指出，個案曾於雙十連假期間到北市百貨公司，即便研判是復陽且社區感染風險低，但依照規定還是必須關閉相關場所並清消。

明曜百貨臉書粉絲專頁今天發布暫停營業1天公告，由於配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，將於停業期間進行更完善清潔消毒措施，以提供更安心購物環境。

羅一鈞說，這名個案日前曾接種2劑AZ疫苗，但在接種間隔期間於印尼確診COVID-19，因此不屬於突破性感染個案。

至於今天另外3名境外移入病例，則全數為突破性感染病例，羅一鈞表示，其中2人均接種1劑嬌生疫苗，另1人接種2劑BNT疫苗，都在接種後14天才確診。

另外，有專家建議鬆綁入境後的檢疫措施，但強調要有相關配套。指揮中心指揮官陳時中說，目前沒有開放邊境的預備，居家檢疫規定沒有改變，除了邊境管制措施，口罩也是台灣防疫關鍵政策，未來若要解封口罩，也是有限度、特殊情況下，才可能微幅鬆綁。

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