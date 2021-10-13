本土確診連二日+0！境外4例來自菲、美、印尼　

本土疫情連續兩日「零確診」，新增四例境外移入，另確診個案中無死亡案例。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入個案中，有菲律賓1例、美國2例及印尼1例。他表示，近期各國疫情除了歐洲有上升外，其他各國疫情都在下降，但也希望符合疫苗資格的民眾能盡快施打。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓(案16420)、美國(2例，案16421、案16422)及印尼(案16423)入境，入境日介於今年9月17日至10月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,644,206例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,627,283例排除)，其中16,313例確診，分別為1,676例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

商品推薦