新北首例！42歲男性打完BNT後胸悶、冒冷汗搶救不治

新北市今天通報多例打完疫苗後死亡個案，且AZ、莫德納跟BNT都有，其中新莊區1名42歲男性1日打完BNT後，到8日都沒異狀，卻在9日突然出現胸悶、冒冷汗，昏倒送醫後不治身亡，為新北首例打完BNT後死亡個案。

據了解，這名個案1日打完後都維持正常作息，且個案沒有高血壓，但有輕微糖尿病史，衛生局表示，會把相關資料上傳疾管署，是否真的跟疫苗有關會由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北除傳出首例打完BNT後死亡案例，新北還通報2例AZ與1例莫德納施打後死亡個案，2例AZ為中和區56歲男性與瑞芳區85歲男性，2人都是在6月中接種首劑，上月17、22日打第2劑，中和男子打完隔天就心肌梗塞去世，瑞芳男子則在本月2日突然沒意識昏倒，搶救後不治。

另名永和區71歲男性，7月8日打完莫德納第1劑無異狀，本月5日施打第2劑，當天就出現心悸、胸悶等症狀，送醫後診斷為急性心肌梗塞，於9日宣告不治。

總計新北至今共有157例打完疫苗後死亡個案，AZ高達122例最多，莫德納、高端與BNT分別為29例、5例、1例。

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