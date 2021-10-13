防疫降級? 侯友宜提出2指標：疫苗接種率跟國際疫情

全球疫情仍受Delta病毒影響，新北市長侯友宜今天在市政會議指出，台灣施打第二劑比例偏低，像新北只有17％，疫苗陸續到台灣來，他鼓勵民眾趕快接種疫苗，未來防疫警戒管制是否要更開放、降級，有賴疫苗接種率跟國際間疫情是否緩和，是很重要指標。

衛生局長陳潤秋表示，全球疫情持續下滑趨緩，全球病例數達2億3千7百多萬例，最多確診個案為英國、土耳其、美國，英國、美國、新加坡等國家疫苗接種涵蓋率都有超過6成，其中英國因疫苗接種率高，近期考慮取消大規模免費PCR檢測，僅在醫院、學校、療養院等處提供檢測。

侯友宜表示，全球疫情雖有舒緩，但沒有減弱趨勢，Delta病毒仍戲謔，台灣的境外移入個案都是Delta病毒，對Delta要戒慎恐懼、小心翼翼阻絕於境外，才不會被波及。疫苗接種部分，像新加坡2劑疫苗有78%，要跟病毒共存，減少重症、死亡發生，也是未來趨勢，台灣施打第二劑比例偏低，像新北只有17％，疫苗陸續到台灣來，他鼓勵民眾趕快接種疫苗，已經接種第一劑，要打第二劑就要趕快施打，讓接種率大幅提升，盼年底前達到5成，只有提升覆蓋率才能有效提供保護力。

侯友宜也說，未來是否要更開放、降級，有賴疫苗跟國際間疫情是否緩和，是很重要指標，及國內醫療量能支撐，讓民眾回到新型態安全生活，疫苗接種率趕快衝及管控境內、阻絕於境外，管控上要趕快反映有效阻隔，近期除了零星舊案，幾乎不具傳染力或是0確診，新北還是很穩定，沒有新增個案，還是繼續維持，因還是有境外移入的可能性，加上仍在二級警戒期間，侯友宜也提醒各局處，如要舉辦活動，要提醒民眾戴好口罩等防疫措施。

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