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昨晚緊急加開第11輪接種對象 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

指揮中心半夜緊急宣布，第11輪疫苗預約時間延長至今天下午6時，並增加開放10月6日前意願登記BNT疫苗的44歲民眾。指揮中心下午2時舉行記者會說明預約情形，由指揮官陳時中主持。

原本第11期預約時間至今天中午12時，而BNT疫苗第一劑開放三類民眾預約，為10月6日中午12時前意願登記BNT疫苗且年滿45歲、22-12歲，及18歲以上第9類對象。

但因BNT疫苗預約狀況不如預期，指揮中心昨晚10時臨時宣布，第11期預約時間延長至今日下午6時，並增加開放10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾。

AZ疫苗第二劑則維持原先開放對象，包括為7月22日前已接種AZ第一劑的滿18歲以上民眾，及7月30日前已接種AZ第一劑的54歲以上民眾。

另外，第12期「百花齊放」，將有莫德納、AZ跟BNT可供接種，意願登記至今中午12時。

疫苗供應量部分，指揮中心發言人莊人祥昨表示，預計接種AZ疫苗超過100萬劑、BNT疫苗174萬劑、莫德納疫苗約113萬劑。

而第12期規畫，BNT疫苗第一劑預計對44至23歲民眾施打；莫德納疫苗第二劑則預計開放給7月16日前打完第一劑莫德納的70歲以下民眾；AZ則因還要等待一批疫苗到貨，尚未決定開放對象。

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