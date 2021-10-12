境外移入增4例 馬來西亞男9月曾確診

指揮中心今天公布，國內沒有新增本土COVID-19個案，新增4例病例皆為境外移入；另外，無新增死亡個案。境外移入個案中，一名30多歲馬來西亞籍男性早在9月曾於馬來西亞確診。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午記者會中說明，新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自保加利亞（案16416）、馬來西亞（案16417）及美國（案16418、案16419）入境。

陳宗彥表示，今天新增4例境外移入個案，入境日均為9月28日，皆持有搭機前3天內檢驗陰性報告。其中案16417為一名30多歲馬來西亞籍男性，於檢疫期滿前採檢確診，個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者；根據疫調，這名個案9月曾在馬來西亞確診。

其他3名新增的COVID-19境外移入個案，均為檢疫期滿前採檢確診，個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6309例確診，分別為1672例境外移入，1萬4583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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