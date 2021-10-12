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內湖某幼兒園確診老師 匡列接觸者118人採檢
台北內湖某幼兒園確診老師匡列接觸者共118人，80人居家隔離、1人自主健康管理、37人自我健康監測，全數需採檢，已採檢113人，106人陰性、7人檢驗中，其餘5人待採檢。
國內昨天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案16411），為40多歲女性，是台北市內湖區某幼兒園老師，Ct值為34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，評估屬於舊案，且與日前新北板橋Delta變種病毒（最早在印度發現）幼兒園群聚舊案無關。
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