北市內湖某幼兒園落實分班分流 僅2班須停課14天

台北市內湖區某幼兒園一名老師今天確診COVID-19，衛生局晚間表示，已匡列80人居家隔離，由於幼兒園落實分班分流，因此全園明天預防性停課1天，僅曾接觸確診者的2班停課14天。

中央流行疫情指揮中心今天公布一名新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案（案16411），為台北市內湖區某幼兒園老師。

台北市衛生局今天下午在視訊記者會上表示，已針對這名個案匡列81人居家隔離，包含31名學生、3名老師、2名娃娃車駕駛及45名一起搭娃娃車的人與家長，另安排43名就讀其他班級的學生與老師自主健康監測，全園停課14天，預計23日復課。

不過，衛生局晚間又發布新聞稿指出，針對這名個案進一步疫調後，匡列接觸者師生42人，連同家屬共居家隔離80人，全園已在昨天進行環境清消，今天已完成111人PCR採檢。

衛生局說，經教育局評估，由於此幼兒園園內安排的活動都有分班分流進行，全園將於明天預防性停課1天，其中僅2班最後在8日與確診者有接觸，9日起開始停課14天，預計23日復課。

中央流行疫情指揮中心今天表示，案16411為40多歲女性，為內湖區某幼兒園老師，9日就醫採檢、今天確診，Ct值為34.9，初步疫調發現，此個案今年5月下旬已有咳嗽症狀，評估屬於舊案。

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