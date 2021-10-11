退休學者出差總隔離期逾兩個月 分析美中台防疫差異

台灣隔離檢疫制度與各國相較褒貶不一，有人說美國就不需要隔離這麼多天；有人說在中國核酸檢測，不用花一毛錢！一位最近出差穿越美國、台灣、中國，隔離時間總計逾兩個月的退休學者在受訪時比較說：美國對人民是信任、自主的態度；台灣是謹慎、嚴謹的策略，中國則是強力阻絕病毒的戰略，各有其特色。

中國核酸檢測頻繁

這位學者於9月初飛到上海，剛結束中國上海14天檢疫旅館隔離、14天蘇州居家隔離。從台灣上飛機到蘇州居家隔離的這段時間，含解除居家隔離後共6次核酸檢測，總計1個多月內，他被核酸檢測的次數，預計將超過14次。他說中國在這方面的檢疫，相當嚴格。

在這14次的核酸檢測，他都沒有花一毛錢，在中國，他的核酸檢測醫院和檢疫旅館，在他一入境中國時，都已經安排好，他只要按照程序走即可。

台灣在核酸檢測這方面，只有下飛機入關、從檢疫旅館出關只檢測2次，且台灣核酸檢測要自己找醫院、且要收費，從4000元到7000元不等。不過執行過程他都覺得仔細又親切，「我很喜歡在台灣做檢測。」

但前陣子到美國，境遇好多了。上飛機前先繳交核酸檢測報告給航空公司，即可順利入境美國，無須填表、或再檢測，也無人員詢問身體狀況。到家後，美國家人才告訴他，需要自主管理14天。美國沒有檢疫旅館，因此都請入境者自行回家居家管理。

即使自行到醫院看病或檢查，醫護人員也只是口頭問他「有沒有發燒」、「有沒有哪裡不舒服」，醫護人員都很信任他，在他的胸前貼一個標章，說「Ok」 。在美國路上，戴口罩的人不多，且事後也沒政府人員來查詢他有無確實做到居家隔離，一切採自由、信任的態度。

追蹤路徑各國不同

他分析說，台灣的防疫規定和管理態度，剛好介在中國和美國中間。以台灣獨有設計的QRcode為例，台灣人民只要到哪裡就刷一下QRcode ，若未來有發生確診情事，衛生署得以據此通報防範，防止疫情擴大。

在中國，也有個「健康碼」設定在個人手機裏，強制追蹤個人每天行經的路線，一目瞭然。而在美國，完全沒有這兩樣東西，因為他們認為，這樣的監控已嚴重違反個人隱私和自由。

東西文化差異

由於各國文化背景差異，造就不一樣的管理制度和方法，美國種族多元化，來自世界各國，他們以法治精神維繫國家運作，只要遵循法律制度，做好自己的本分，基本上政府是不會干涉人民太多的自由，但若一旦有隱瞞、牴觸法律的行為，罰則就相當重。

反觀中國，地廣人多，各地有不同風俗民情，中央不得不做一致性嚴謹的控制和管理。也因執行徹底，至今疫情都在掌控之中。 台灣人民的公民素質好，至今大家多能把口罩「戴好戴滿」，遵守防疫措施，所以台灣防疫成績，世界也有目共睹。

美國不追求「嘉玲」

他發現美國並不重視確診數，也從來不追求「+0」（嘉玲），他們只在意打疫苗的多寡，因為只要打疫苗的人數比例夠，即使確診增加，人民也不會因為染疫身亡。最近美國學校及政府機關，漸漸對施打疫苗開始有強制性要求，有的學校要求學生打疫苗才能入校園上課。

隔離是回歸原始

他說，防疫隔離的時間，各國因其不同的文化背景及人民觀念而異，只要秉持「尊重、配合」的原則，放諸四海皆可。在這段不算短的隔離期間，他仍舊透過線上軟體，與外界視訊聯繫，包括妻兒、親友，都可以見面溝通。此外，他也多出很多時間，搜尋以前想找的資料和想看卻一直沒空看的影片。

他也發現，免除外界不必要的干擾和人情應酬後，隔離期間「心情會進入另一個世界，不但很放鬆，思考也會變得很通透、清明。」他說在隔離旅館裡拉筋特別鬆、好拉，這應該和身心整個放鬆有關。

他說，隔離是上帝讓你回歸原始的最佳時刻。他的建言是「接受、尊重每一個國家的文化背景和處理模式，享受被隔離的時光。」

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦