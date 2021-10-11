疫情趨緩民眾防疫鬆懈 莊人祥：實聯制、量體溫會持續
疫情風險逐日降低，部分場所防疫措施變得沒有落實，像是實聯制、體溫沒有確實做到。指揮中心發言人莊人祥說，有關實聯制和體溫量測，有觀察到還是有場所在做執行，當然希望民眾都能夠配合，也都希望這個制度持續進行下去。
高雄國慶焰火昨落幕，超過20萬人次觀賞，形同大規模群聚，恐有風險。莊人祥說，據指揮中心了解，高雄針對每一個觀賞國慶焰火設立人流管制，5萬人場地僅限制2萬人進去，也都可以用手機觀察人次變化，疫情將持續監測。
10月起開始新冠疫苗、流感疫苗接種，傳出流感疫苗出現緩打潮？莊人祥說，目前就是周五固定說明，上次公布是一周打72萬劑，一般工作天的話，每天都打12萬劑左右；假日部分目前沒有相關統計，但也在進行。
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