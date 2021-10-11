北市幼兒園女老師確診 莊人祥：和新北群聚不同間

國內今天新增一例本土個案，研判為舊案，前幾天也出現一名本土確診個案為舊案。而專家認為，就算驗出舊案，在社區疫情穩定階段監測性篩檢是絕對必要的，若發現不尋常個案才能快速提升防疫層級。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，舊案或比較久遠非近期感染，都要經過二採和抗體檢驗疫調結果，才能初步認定。

羅一鈞表示，這些確診者第一時間接觸者匡列隔離採檢都已經同步進行，只是後續針對舊案可提早解除隔離，或有專案認定的空間，而隨著疫情發展都會因應調整。

針對今天新增的40多歲女性確診個案，為幼兒園老師。莊人祥表示，和之前發生群聚的新北幼兒園不同一間，雖然個案為新北市個案，但其工作的幼兒園在台北市內湖區。幼兒園部分目前67人居家隔離，包括一個班的老師、學生、家長和同事，還有其他班列入自主健康監測，因為列為舊案，所以其他人是否可以繼續上課，要根據列入居家隔離的採檢結果才能判斷。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案曾於7月打過一劑莫德納，血清檢驗呈IgG陽性，疫苗產生抗體的可能性高。但因為其N抗體也是陽性，因此研判是感染過的關係，導致此抗體產生。 莊人祥表示，和之前發生群聚的新北幼兒園不同一間，雖然個案為新北市個案，但其工作的幼兒園在台北市內湖區。圖／指揮中心提供

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