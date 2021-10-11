快訊

獨／這群遊客不走！神秘海灘卡礁賓士車主：浪大驚人我還通報救

第12輪規畫3種國際疫苗 BNT有望開放全年齡層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市幼兒園女老師確診 莊人祥：和新北群聚不同間

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
羅一鈞表示，舊案或比較久遠非近期感染，都要經過二採和抗體檢驗疫調結果，才能初步認定。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，舊案或比較久遠非近期感染，都要經過二採和抗體檢驗疫調結果，才能初步認定。圖／指揮中心提供

國內今天新增一例本土個案，研判為舊案，前幾天也出現一名本土確診個案為舊案。而專家認為，就算驗出舊案，在社區疫情穩定階段監測性篩檢是絕對必要的，若發現不尋常個案才能快速提升防疫層級。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，舊案或比較久遠非近期感染，都要經過二採和抗體檢驗疫調結果，才能初步認定。

羅一鈞表示，這些確診者第一時間接觸者匡列隔離採檢都已經同步進行，只是後續針對舊案可提早解除隔離，或有專案認定的空間，而隨著疫情發展都會因應調整。

針對今天新增的40多歲女性確診個案，為幼兒園老師。莊人祥表示，和之前發生群聚的新北幼兒園不同一間，雖然個案為新北市個案，但其工作的幼兒園在台北市內湖區。幼兒園部分目前67人居家隔離，包括一個班的老師、學生、家長和同事，還有其他班列入自主健康監測，因為列為舊案，所以其他人是否可以繼續上課，要根據列入居家隔離的採檢結果才能判斷。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案曾於7月打過一劑莫德納，血清檢驗呈IgG陽性，疫苗產生抗體的可能性高。但因為其N抗體也是陽性，因此研判是感染過的關係，導致此抗體產生。

莊人祥表示，和之前發生群聚的新北幼兒園不同一間，雖然個案為新北市個案，但其工作的幼兒園在台北市內湖區。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，和之前發生群聚的新北幼兒園不同一間，雖然個案為新北市個案，但其工作的幼兒園在台北市內湖區。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

本土+1！ 是幼稚園員工 指揮中心研判為舊案

境外移入增7例 2人突破性感染接種國藥及科興

聯亞受試者成「韭菜孤兒」？ 莊人祥：解盲後專案施打

「一心一德」唱成功！ 羅一鈞自評90分 扣10分為這原因

相關新聞

本土+1！ 是幼稚園員工 指揮中心研判為舊案

國內今天新增一例本土個案，及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，該個案疫調發現5月下旬有咳...

北市幼兒園女老師確診 莊人祥：和新北群聚不同間

國內今天新增一例本土個案，研判為舊案，前幾天也出現一名本土確診個案為舊案。而專家認為，就算驗出舊案，在社區疫情穩定階段監...

今本土+1在新北 增10例境外移入、無死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

今10例境外移入 指揮中心：有7人是突破性感染

今天新增10例境外移入個案，為五男五女，分別自印尼、美國、菲律賓、新加坡及蒙古入境。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，...

疫情趨緩民眾防疫鬆懈 莊人祥：實聯制、量體溫會持續

疫情風險逐日降低，部分場所防疫措施變得沒有落實，像是實聯制、體溫沒有確實做到。指揮中心發言人莊人祥說，有關實聯制和體溫量...

慢性病房放寬探病 1名住院病人限2名訪客

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，指揮中心也公布新的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，從10月10日起增加開放慢性病房的探病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。