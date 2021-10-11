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慢性病房放寬探病 1名住院病人限2名訪客

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心也公布新的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，從10月10日起增加開放慢性病房的探病，以及調整確診個案收治順序，恢復以院負壓隔離病室優先收治，全數專責病房得恢復一般醫療使用。記者楊雅棠／攝影
指揮中心也公布新的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，從10月10日起增加開放慢性病房的探病，以及調整確診個案收治順序，恢復以院負壓隔離病室優先收治，全數專責病房得恢復一般醫療使用。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，指揮中心也公布新的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，從10月10日起增加開放慢性病房的探病，以及調整確診個案收治順序，恢復以院負壓隔離病室優先收治，全數專責病房得恢復一般醫療使用。

醫療應變組副組長羅一鈞也表示，目前因為疫情穩定，雙北也從中風險降低為低風險區域，因此按照低風險區域住院陪病作法，入院第一次PCR免費，後續定期篩檢因為疫情風險降低的關係，沒有列為必須做的措施，如果家屬自己想做，或醫院另外規定要做則需自費。

不過指揮中心也已發函要求醫療院所，除非衛生局另有調整，建議不需要額外收費做定期快篩或PCR檢測，如果有提升到中風險的縣市，定期篩檢措施就會恢復。

中央流行疫情指揮中心今天表示，國內COVID-19疫情趨於穩定，衡酌醫療機構住院病人及民眾探病需求，除原先已開放探病醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者得探病外，已於昨天日函文各縣市政府轉知各醫療院所，得有條件開放全國醫院之慢性病房探病。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。另醫院相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

●探病相關新規

1.探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。

2.探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。

3.所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。若「完成完整COVID-19疫苗接種已完成疫苗應接種劑次並達14天以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」得不採檢。

指揮中心也公布新的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，從10月10日起增加開放慢性病房的探病，以及調整確診個案收治順序，恢復以院負壓隔離病室優先收治，全數專責病房得恢復一般醫療使用。圖／指揮中心提供
指揮中心也公布新的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，從10月10日起增加開放慢性病房的探病，以及調整確診個案收治順序，恢復以院負壓隔離病室優先收治，全數專責病房得恢復一般醫療使用。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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