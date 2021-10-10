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境外移入增7例 2人突破性感染接種國藥及科興

中央社 / 台北10日電
國內10日沒有新增本土病例，新增7例個案均為境外移入，其中2人為突破性感染，分別接種中國國藥及科興疫苗。圖為科興疫苗。圖／美聯社資料照
國內10日沒有新增本土病例，新增7例個案均為境外移入，其中2人為突破性感染，分別接種中國國藥及科興疫苗。圖為科興疫苗。圖／美聯社資料照

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內沒有新增本土COVID-19病例，新增7例個案均為境外移入，其中2人為突破性感染，分別接種中國國藥及科興疫苗；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，今天新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸（4例，案16398-16401）、印尼（案16402）、馬來西亞（案16403）及新加坡（案16404）入境，入境日介於9月27日至10月8日。

莊人祥指出，今天新增的7例境外移入個案中，2人為突破性感染，分別為案16402及案16403。案16402是一名本國籍30多歲男性，8月在印尼完成第2劑國藥疫苗施打，10月8日入境台灣，入住集中檢疫所，9日採檢，10日確診，接觸者匡列中。

另一名突破性感染個案（案16403），為一名印尼籍30多歲男性，8月時在馬來西亞完成第2劑科興疫苗接種，個案於台灣外海船隻工作，9月26日因其他原因申請緊急醫療救護，9月27日辦理入境。

莊人祥說明，案16403於9月28日出院後至防疫旅館居家檢疫，10月9日檢疫滿期前採檢確診，個案檢疫期間未與他人接觸，無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6294例確診，分別為1658例境外移入，1萬4582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19 科興疫苗

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