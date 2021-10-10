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國慶日喜迎嘉玲！本土無新增確診 境外+7例

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國慶日喜迎嘉玲！ 本土無新增確診 境外+7例

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心防疫人員今天登上國慶花車遊行。右起，發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝。記者謝承恩／攝影
指揮中心防疫人員今天登上國慶花車遊行。右起，發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞、醫療應變組副組長王必勝。記者謝承恩／攝影

雙十國慶，新冠肺炎疫情再度迎來本土「嘉玲」的好消息，無新增本土個案也無死亡個案。不過今天仍有七例境外移入個案，為六男一女，分別自緬甸、印尼、馬來西亞及新加坡入境。

指揮中心今天公布新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸(4例，案16398-16401)、印尼(案16402)、馬來西亞(案16403)及新加坡(案16404)入境，入境日介於今(2021)年9月27日至10月8日。

其中僅有自新加坡入境的本國籍40多歲男性有發燒、咳嗽症狀，其餘皆為無症狀確診者。七名境外移入個案中，有四例有接種疫苗的紀錄。但發言人莊人祥表示，僅有自印尼入境的30多歲本國籍男性（案16402）和自馬來西亞入境的印尼籍30多歲男性（案16403）曾於八月接種過兩劑疫苗，分別為科興和國藥，屬於突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6294例確診，分別為1658例境外移入，1萬4582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計110例移除為空號。

2020年起累計846例新冠肺炎死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

今天無新增本土個案也無死亡個案。不過今天仍有七例境外移入個案，為六男一女，分別自緬甸、印尼、馬來西亞及新加坡入境。圖／指揮中心提供
今天無新增本土個案也無死亡個案。不過今天仍有七例境外移入個案，為六男一女，分別自緬甸、印尼、馬來西亞及新加坡入境。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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