雙十節本土確診+0！ 新增7例境外、無死亡

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸(4例，案16398-16401)、印尼(案16402)、馬來西亞(案16403)及新加坡(案16404)入境，入境日介於今(2021)年9月27日至10月8日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,590,010例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,572,076例排除)，其中16,294例確診，分別為1,658例境外移入，14,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

圖／指揮中心提供

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