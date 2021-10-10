舊病例仍列案疫調 醫：解封階段有一定必要性

昨天出現一名本土染疫女童，因有抗體屬舊案，對社區威脅小，外界也關注舊案疫調的必要性。國內醫師強調，弱陽性仍具潛在風險，監測性篩檢舊案進行疫調，在解封階段有一定必要性。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案共4例，分別為1例本土個案及3例境外移入。昨天新增的本土個案（案16396）中斷連9天零本土紀錄，為台北市一名1歲女童，檢驗Ct值高達38，病毒量低，且檢出抗體是陽性，屬於感染舊案。

指揮中心指揮官陳時中昨天強調，女童同住家人檢驗結果皆為陰性，研判對社區影響非常低。事實上，近期新增本土個案常為舊病例，各界開始關注舊案列案號，並進行疫調的重要性，不免也有部分意見認為，在與病毒共存的未來，匡列病毒量過低、具有抗體的舊個案接觸者，並進行疫調，可能反而變成一種浪費。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵今天上午接受媒體聯訪時表示，在執行監測性篩檢政策時，被發現的舊病例列案疫調不會浪費資源。他指出，雖然個案已處於時陰時陽階段，傳播風險低，但若接觸到免疫力不全民眾，仍可能形成傳播鏈。

邱政洵說，國內現階段社區本土個案零星，雖有邊境防堵政策，但仍擔心出現漏網之魚，所以需要仰賴監測性篩檢，尤其現在是解封階段，監測性篩檢更扮演舉足輕重角色，落實監測性篩檢才可以敏感發現國內社區疫情變化，以利及時調整疫情警示，以及強化防疫規範。

邱政洵說，現階段監測性篩檢幾乎下放醫院執行，而且採檢數量也都不算少，以林口長庚醫院進行患者及陪病者篩檢為例，近期單日篩檢量約600至700人，有時甚至可高達1000多人，其中偶爾會出現病毒量低具有抗體的舊案，包含過去已經列案者及沒有被發現的隱藏個案。

邱政洵認為，考量COVID-19弱陽性舊病例仍有潛在傳播風險，過去沒有被列入案號的舊案都應視為無症狀感染者，編列案號及進行確診病例接觸者疫情調查，若不執行相關疫調，反而無法確定病例是否為舊案，容易出現漏網之魚，造成社區傳播風險增加。

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