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國慶日指揮中心記者會暫停 新疫情下午發稿說明

中央社 / 台北10日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

今天為國慶日，中央流行疫情指揮中心上午表示，例行於下午2時的記者會停辦一次，若有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，則於下午2時以發新聞稿形式說明。

指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6287例COVID-19確診個案，分別為1651例境外移入，1萬4582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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