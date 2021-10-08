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何時能全面解禁？ 醫揭「擴大開放」關鍵：比拚疫苗覆蓋重要

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，許多景點也出現人潮。示意圖。記者許正宏／攝影
本土疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，許多景點也出現人潮。示意圖。記者許正宏／攝影

國內本土疫情趨緩，防疫措施逐步放寬，指揮中心指揮官陳時中日前提到，若全國疫苗覆蓋率達到七成以上，可望調整降級，不少民眾也盼望能早日迎來「口罩解禁」。對此，前台大感染科醫師林氏璧提醒，除了拚疫苗覆蓋之外，他認為「確認乾淨的程度」反而更重要，若本土能維持28天加零，就可考慮擴大開放。

針對台灣防堵疫情狀況，林氏璧透過臉書發文表示，目前台灣社區的病毒已經「清得滿乾淨」，但還是得為防堵Delta超前部屬。然而，以國外情形來看，若僅達到第一劑疫苗覆蓋率七成，恐怕只能有效防堵Alpha變異株，對Delta變異株則遠遠不夠，他估計要有效防堵Delta，至少得達到完成兩劑人口的接種涵蓋率有8、9成。

林氏璧指出，如果台灣可以一路守到疫苗打到理想狀態，屆時的最後考題就是「開放邊境管制」，他建議應針對疫情控制較好的國家開放免隔離、相對穩定的國家隔離5至7天等，雖然到時候應仍會維持進行篩檢、戴口罩、疫調等作法，但那時候台灣需要已經準備好「放手不怕讓病毒進來」。

至於國內開放的速度，林氏璧認為，其實「確認乾淨的程度」比疫苗覆蓋率多少還更重要，如果本土能維持零確診超過兩個潛伏期28天，他認為就可以做更大幅度的開放；不過，對於許多民眾期盼的口罩解禁，他則呼籲「只要是身旁有人的狀況，口罩還是別拿下來」。另外，林氏璧文末也呼籲，秋冬恐有新一波流行，重症高風險族群盡快把第二劑打好，比一劑衝到七成還更重要。

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