疫情趨緩何時降級？陳時中曝3大考量重點
國內疫情趨緩，連續8天本土零確診，有醫師建議現行第2級疫情警戒應降級。指揮中心指揮官陳時中今天表示，除了疫情，疫苗涵蓋率、戴口罩及社交距離的遵從度等，都是降級的考量重點。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日指出，只要第1劑疫苗覆蓋率達7成以上，就會考慮大幅解禁相關措施。
至於疫情警戒何時從第2級降為第1級，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，降級依據不只單純考慮疫情控制，疫苗施打率、戴口罩及社交距離的遵從度等，都是降級的考量重點。
隨各行各業解封在即，大型郵輪能否復航也引發關注。陳時中指出，指揮中心已經收到申請文件，但仍在評估當中。
有媒體詢問，美國鼓勵民眾大量快篩，台灣立場是否鼓勵民眾快篩，還是有症狀快篩即可。陳時中說，台灣目前也是鼓勵大家快篩，除了企業快篩，許多超商、商店也能買到快篩試劑，對於無法打疫苗、還沒打到疫苗的企業，也有週期性快篩以彌補疫苗的不足。
另外，以色列、卡達研究都顯示，接種BNT疫苗半年後抗體驟降。陳時中說，台灣也有針對疫苗保護力持續性進行本土研究，希望作為各類疫苗施打的政策參考依據。
近期有民眾住防疫旅館發現房內有許多蟲，詢問能否自行換房。陳時中指出，有蟲、蚊子建議自己掃乾淨，除非有特別不適的狀況，才可通報衛生局後做後續安排及移動。
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