北市證實副機師確診Delta變異株 籲修正機組員檢疫規定

一名40多歲女性副機師確診COVID-19，台北市副市長黃珊珊今晚說，已確認這名個案感染的是Delta變異株，代表目前機組員的檢疫規定無法有效防堵Delta，呼籲中央要進一步檢討。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，該名副機師現階段出爐的Delta報告僅是透過快速點位分析，正式基因定序結果最快8日才會公布，相關細節及後續防疫模式將統一於7日記者會說明。

黃珊珊晚間在臉書發文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入是最大隱憂，確診的副機師（案16377）基因定序結果，果然為Delta變異株，令人擔心。

黃珊珊說，昨晚接獲通報這名個案狀況，知道她已回到社區與家人相處，2名孩子又在4日和5日到校上課，所以十分謹慎地先要求今天停課一天，並安排所有同學與老師進行精準疫調採檢、匡列自主健康管理，確認這名個案為新發生的感染後又進一步決定預防性停課5天。

黃珊珊指出，機師是高風險工作，染疫並不是他們願意的，但中央目前規定，長程航班機組員回國後須進行居家檢疫5天、自主健康管理9天，短程航班則不必居家檢疫，然而機師班表常常被混排，像這名個案就被派飛美國後又派飛新加坡，這樣的管理方式顯然沒辦法有效防堵Delta，應該要進一步審慎檢討。

此外，黃珊珊表示，台北市今天開放KTV復業，許多人問為何不昨天開放，其實是因為中央的指引是4日晚間6時30分才公告，許多業者無法在昨天就提供完備的證明文件，且台北市要求必須完成公安、消安檢查及落實包廂實名制，並現場查驗後才同意復業。

黃珊珊強調，公共安全是不能打折的，尤其是錢櫃大火事件以後，北市府對公安的標準絕對堅持到底。

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