北市證實副機師確診Delta變異株 籲修正機組員檢疫規定

中央社 / 台北6日電
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供

一名40多歲女性副機師確診COVID-19，台北市副市長黃珊珊今晚說，已確認這名個案感染的是Delta變異株，代表目前機組員的檢疫規定無法有效防堵Delta，呼籲中央要進一步檢討。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，該名副機師現階段出爐的Delta報告僅是透過快速點位分析，正式基因定序結果最快8日才會公布，相關細節及後續防疫模式將統一於7日記者會說明。

黃珊珊晚間在臉書發文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入是最大隱憂，確診的副機師（案16377）基因定序結果，果然為Delta變異株，令人擔心。

黃珊珊說，昨晚接獲通報這名個案狀況，知道她已回到社區與家人相處，2名孩子又在4日和5日到校上課，所以十分謹慎地先要求今天停課一天，並安排所有同學與老師進行精準疫調採檢、匡列自主健康管理，確認這名個案為新發生的感染後又進一步決定預防性停課5天。

黃珊珊指出，機師是高風險工作，染疫並不是他們願意的，但中央目前規定，長程航班機組員回國後須進行居家檢疫5天、自主健康管理9天，短程航班則不必居家檢疫，然而機師班表常常被混排，像這名個案就被派飛美國後又派飛新加坡，這樣的管理方式顯然沒辦法有效防堵Delta，應該要進一步審慎檢討。

此外，黃珊珊表示，台北市今天開放KTV復業，許多人問為何不昨天開放，其實是因為中央的指引是4日晚間6時30分才公告，許多業者無法在昨天就提供完備的證明文件，且台北市要求必須完成公安、消安檢查及落實包廂實名制，並現場查驗後才同意復業。

黃珊珊強調，公共安全是不能打折的，尤其是錢櫃大火事件以後，北市府對公安的標準絕對堅持到底。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊 Delta變異株

延伸閱讀

KTV開放慢？ 柯文哲：晚上10點開始營業要賣給誰？

確診機師2小孩遭匡列 北市114人預防性停課5天

女機師染疫 北市府匡列師生114人做精準疫調

鄭文燦、陳其邁早知防疫鬆綁？ 黃珊珊：他們資訊暢通

相關新聞

高鐵開放自由座但不能站 輿論炸鍋通勤族批「很瞎」

國內疫情趨緩，交通部規畫開放高鐵自由座，但不賣站票，也就是說坐滿就不能站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實已同意...

北市證實副機師確診Delta變異株 籲修正機組員檢疫規定

一名40多歲女性副機師確診COVID-19，台北市副市長黃珊珊今晚說，已確認這名個案感染的是Delta變異株，代表目前機...

【重磅快評】大官不怕業者做「有社交、沒距離」生意？

疫情趨緩， 中央流行疫情指揮中心逐步解封，但對於八大行業要求復工，指揮中心表示還沒收到經濟部相關指引，更未討論，陳時中直...

瞄準新冠口服新藥 食藥署曝最快取得藥品兩管道

默克藥廠所研發的抗新冠藥物「莫納皮拉韋」，美國食品暨藥物管理局（FDA）可能在數周內決定批准，我國也正在進行搶藥談判中，...

北市取消7醫院免費PCR篩檢？ 柯文哲：慢慢減量

台北市政府在7家醫院設置免費PCR門診，替有需求民眾提供篩檢服務，但台北市長柯文哲不斷提到免費PCR檢測經費恐達上百億，...

簡訊實聯制 NCC：至9月底已使用超過23億則

因應本土疫情，行政院於5月19日推出簡訊實聯制，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天在立法院答詢時指出，至9月底民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。