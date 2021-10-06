確診機師2小孩遭匡列 北市114人預防性停課5天

一名40多歲女性副機師今天確診COVID-19，台北市政府表示，她的2個小孩遭匡列，分別就讀2所國小，114名師生列加強版自主健康管理、預防性停課5天，並安排採檢。

台北市長柯文哲今天在台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上表示，台北市今天有1例境外移入個案，是1名女性機師，她曾接種過2劑莫德納疫苗，5日PCR為陽性、CT值33，今天再驗一次，CT值變成22。

柯文哲指出，這表示她體內的病毒量在上升，且抗體檢測結果顯示為新的感染，所以要強調，就算打過疫苗，仍不保證不會感染，且感染了還是可能傳染給別人；接種過疫苗只是比較不容易被感染，就算被感染了也比較不會死掉。

柯文哲表示，這名個案與2個小孩同住，為了上才藝班，小孩子分別就讀大安區及文山區的國小，由於不知道這名個案是否感染Delta變異株，因此小孩子的同班同學將先預防性停課5天。

台北市副市長黃珊珊補充，這名個案的2個小孩分別就讀二年級與三年級，在4日、5日有到學校上課，共114人列加強版自主健康管理，包含大安區某小學的同班同學、課後班及老師43人，文山區某小學的同班同學、社團、課後班及老師57人，還有補習班14人。

黃珊珊表示，因為這名個案是新案，所以市府態度比較慎重、視同Delta處理，這114人將預防性停課5天並安排精準疫調、採檢，校園今天已完成清消，下週復課前將再清消一次。

媒體詢問，校園用餐隔板是否會跟著餐飲內用鬆綁解封？黃珊珊說，校園用餐並沒有強制一定要使用隔板，不過既然大家都準備了，還是鼓勵使用，至少沒有壞處。

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