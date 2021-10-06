八大行業指引尚未收到 高鐵自由座、戶外口罩先解禁

國內今日迎來連續第七天本土確診0案例，指揮中心也陸續鬆綁口罩政策，其中戶外的農林漁牧工作場所、山林及海濱等三大場所可免戴口罩，未來是否可研擬解封措施。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前針對山林、海邊等，口罩政策已經開放，後續針對戶外運動中不涉及團隊者，會先行研擬指引開放。

由於受疫情影響，八大行業紛紛轉作KTV唱歌求生，羅一鈞指出，目前八大行業屬經濟部主管，陸續也有收到各界的陳情和提議，未來考量整體情形和訂定指引後，會在與指揮中心討論，目前仍尚未收到相關指引有送至指揮中心。

指揮中心指揮官陳時中日前也在立法院受訪時指出，國人疫苗覆蓋率達七成有機會可討論解禁與降級，他則表示，疫情解禁或降級，其條件或標準是一個很重大的事情，疫苗覆蓋率七成是重要考量之一，同時也要考量疫情指數穩定情形、高風險族群的二劑涵蓋率等等，相關指標都還沒有底定，七成只是先透露其中一個重要的指標，希望努力月底會努力達成。

陳時中也表示，目前針對高鐵從對號座指揮中心已通過開放「自由座」車廂，後續能須行政院討論後，由政院公布可開放的時間。但對於開放自由座是否會同步開放站票，在其尖峰時段乘車是否會有人潮擁擠等風險，羅一鈞說，開放自由座是指揮中心和交通部共識，如何在高鐵站台和車廂上落實，相關配套和管制交通部、高鐵、政院等進行跨部會討論後公布。 羅一鈞說，開放自由座是指揮中心和交通部共識，如何在高鐵站台和車廂上落實，相關配套和管制交通部、高鐵、政院等進行跨部會討論後公布。圖／指揮中心提供

商品推薦