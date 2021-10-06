侯友宜：尊重中央放寬防疫管制 但地方仍會嚴謹保守
疫情趨緩，中央放寬防疫規定，新北市長侯友宜今日上午在市政會議表示，目前每天境外都有Delta病毒移入，台灣不可能置身事外，若沒有守住，就要在境內迎戰。市府會尊重中央規定，但地方政府會採取嚴謹保守的態度，辦任何活動都要把防疫措施做足。
侯友宜指出，目前國際疫情看似趨緩，但仍有部分國家不斷上升，像是新加坡、韓國每天確診數都在增加，所以全球疫情並沒有趨緩，台灣與全都息息相關，一定要阻絕病毒進入，若沒有守住，就要在境內迎戰。
侯友宜說，像幼兒園群聚案的Delta病毒一定是從國外來的，大家一定要小心謹慎，因為像這樣的情形仍有可能再發生。
侯友宜表示，中央在疫情趨緩後逐漸鬆綁，要讓民眾回到新型態生活，這是勢必要走的路；現在疫苗第一劑施打率約60%，第二劑為12.7%，民眾在回到正常生活時，千萬別忘了戴上口罩，「口罩戴好、病毒不會到，口罩不戴、病毒就會到」，口罩是最好的第三劑。
侯友宜指出，在防疫指引下，面積、人流數都只是一個概括數，若無法保持人流距離，還是建議民眾戴好口罩，把配套措施做好，最近看到餐廳內用隔板取消後，要更小心，實名制、量體溫、餐會都要更嚴謹一些，建議餐廳將用餐距離拉大。
侯友宜指出，中央的規定都會尊重，但地方還是要保持嚴謹態度，從此刻開始，辦任何活動都還是要以新型態的安全防疫作為最重要的指導原則，每個單位都要把管，希望新北守住境內管控，將病毒阻絕於境外。
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