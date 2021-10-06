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若1劑覆蓋率達7成 陳時中：不只遶境 各類禁令討論開放

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
陳時中表示目前粗估第一劑疫苗覆蓋率達七成以上，就有機會全數討論解禁措施，各界關心的遶境也會討論開放。圖為進香示意圖。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
陳時中表示目前粗估第一劑疫苗覆蓋率達七成以上，就有機會全數討論解禁措施，各界關心的遶境也會討論開放。圖為進香示意圖。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影

突破性感染不斷發生，加上各國即使疫苗覆蓋率高，確診人數仍是持續提升。衛福部長陳時中曾表示，疫苗覆蓋率達六成，開放的曙光就近了，但近期因應國際情勢的影響，覆蓋率恐怕不是解禁唯一的依據。陳時中今表示，國內目前還有許多防疫措施未開放，目前粗估第一劑疫苗覆蓋率達七成以上，就有機會全數討論解禁措施，各界關心的遶境也會討論開放。

立委賴惠員今於衛環委員會質詢，詢問陳時中開放進香團，卻不開放遶境的原因。陳時中表示，遶境時間長，人與人接觸多，進香團大多是車輛團進團出，即使密切接觸，但人員大多可以掌控。

原本希望第一劑疫苗覆蓋率超過六成有機會解禁，陳時中表示，目前國際的疫情趨勢，台灣要開放的標準將會更高一點，目前以第一劑覆蓋率突破七成，不只會討論開放遶境，其餘的措施都會討論開放的可能性。不過，並不是覆蓋率一達到七成就會開放遶境，會保留一些彈性。

新冠肺炎 COVID-19

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