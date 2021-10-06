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女機組員陰轉陽 北市萬芳、建安國小56名學生停課
截至昨天0本土個案確診，今卻傳出北市大安區、文山區各一所國小共56人預防性停課。台北市衛生局疾管科長張惠美表示，個案於檢疫期滿時陰性，自主健康管理期間採檢確診，但於自主健康管理期間有和小孩接觸。
據了解，該名女性機組員有兩名就讀小學的小孩，文山區萬芳國小及大安區建安國小，就讀班級都預防性停課。
萬芳國民小學發言人教務主任李嘉澍表示，校內一名學童的家長確診，該學童就學班級於10月6日實施全班預防性停課一天。
張惠美表示，該個案（機組員母親）尚未公布，列為境外移入個案。由於機組人員檢疫有分長、短程，若為長程且打完2劑疫苗，就是5天居家檢疫和9天自主健康管理，個案於檢疫期滿時陰性，自主健康管理期間採檢確診，但於自主健康管理期間有和小孩接觸。
張惠美表示，該個案兩名小孩在北市2間小學就讀，因此擴大採檢，並要求2間國小預防性停課，目前2所學校受影響學生各28人，總計為56人。
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