快訊

MLB／紅襪3局轟下柯爾 外卡驟死戰擊敗洋基晉級下一輪

金馬58入圍大贏家 《濁水漂流》描繪香港底層風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機組員家長染疫由陰轉陽暫列境外 陳時中證實：國小預防性停課

聯合報 / 記者陳雨鑫曹悅華／台北即時報導
衛福部長陳時中證實機組員染疫，連六天嘉玲止步。記者陳雨鑫／攝影
衛福部長陳時中證實機組員染疫，連六天嘉玲止步。記者陳雨鑫／攝影

國內連六天「嘉玲」，但嘉玲紀錄恐要止於第七天。北市傳出有國小預防性停課，主要是一名學生家長染疫，該名家長為一名女機組員。衛福部長陳時中今出席衛環委員會時證實此事，該案10月1日或2日時曾採檢陰性，後續因循環式採檢，10月5日採檢陽性，Ct值33，目前暫列為境外移入個案，由於該案於自主健康管理期間採檢陽性，曾接觸過小孩，才會採取預防性停課。

陳時中表示，機組員染疫一事，他是早上才知道片段訊息，該名確診案例為機組員，執行勤務後進行為期五天的在防疫旅館的檢疫措施，完成後執行自主健康管理。她是在自主健康管理期間採檢陽性。由於自主健康管理會回到家裡，所以曾與她的小孩接觸過，北市才會採取預防性停課。

至於北市被分配12萬劑AZ疫苗，最後只開放7.2萬劑AZ疫苗預約。陳時中表示，北市已經協調更多注射站開放接種，希望最後北市可以提供12萬的量。不過他說，現在工作很多，各地政府都很累，努力執行疫苗接種作業。

北市二國小傳出班級停課，陳時中表示，有一位機組人員昨天晚上被驗出陽性，是一位媽媽，家中有二位小朋友，目前正在做PCR檢驗，所以二位小朋友曾與媽媽接觸過，二所學校採取預防性停課。至於連續六天嘉玲是否止步，將待小朋友的PCR結果出爐才能確定。

據傳是華航的機師，對此華航僅表示，以指揮中心說明為主。

7月1日起機組員檢疫措施規範。圖／中央流行疫情指揮中心提供
7月1日起機組員檢疫措施規範。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

第二劑莫德納 陳時中：很快就會來

影／國民女婿好歌喉曝光 羅一鈞3年前唱「國恩家慶」驚艷眾人

口罩規定擬再鬆綁 陳時中：下波研議運動不用戴

影／紐西蘭認可22款疫苗含高端 陳時中：總是一個起頭

相關新聞

女機組員陰轉陽 北市萬芳、建安國小56名學生停課

截至昨天0本土個案確診，今卻傳出北市大安區、文山區各一所國小共56人預防性停課。台北市衛生局疾管科長張惠美表示，個案於檢...

高鐵開放自由座但不能站 輿論炸鍋通勤族批「很瞎」

國內疫情趨緩，交通部規畫開放高鐵自由座，但不賣站票，也就是說坐滿就不能站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實已同意...

機組員家長染疫由陰轉陽暫列境外 陳時中證實：國小預防性停課

國內連六天「嘉玲」，但嘉玲紀錄恐要止於第七天。北市傳出有國小預防性停課，主要是一名學生家長染疫，該名家長為一名女機組員。...

若1劑覆蓋率達7成 陳時中：不只遶境 各類禁令討論開放

突破性感染不斷發生，加上各國即使疫苗覆蓋率高，確診人數仍是持續提升。衛福部長陳時中曾表示，疫苗覆蓋率達六成，開放的曙光就...

女機組員染疫 北市緊急隔離2孩童及同住家人

我國連6天無本土個案，今天傳出北市大安區及文山區有孩童家長確診情況，據了解，兩間學校確診個案同為一名女機組人員，該家長2...

樂見指揮中心防疫鬆綁 何美鄉：我相信放寬是OK的

中央流行疫情指揮中心昨起放寬許多防疫限制，因中央是以「大方向指引」鬆綁，但部分地方政府覺得太過籠統，且憂心放寬過於有感，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。