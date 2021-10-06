機組員家長染疫由陰轉陽暫列境外 陳時中證實：國小預防性停課

國內連六天「嘉玲」，但嘉玲紀錄恐要止於第七天。北市傳出有國小預防性停課，主要是一名學生家長染疫，該名家長為一名女機組員。衛福部長陳時中今出席衛環委員會時證實此事，該案10月1日或2日時曾採檢陰性，後續因循環式採檢，10月5日採檢陽性，Ct值33，目前暫列為境外移入個案，由於該案於自主健康管理期間採檢陽性，曾接觸過小孩，才會採取預防性停課。

陳時中表示，機組員染疫一事，他是早上才知道片段訊息，該名確診案例為機組員，執行勤務後進行為期五天的在防疫旅館的檢疫措施，完成後執行自主健康管理。她是在自主健康管理期間採檢陽性。由於自主健康管理會回到家裡，所以曾與她的小孩接觸過，北市才會採取預防性停課。

至於北市被分配12萬劑AZ疫苗，最後只開放7.2萬劑AZ疫苗預約。陳時中表示，北市已經協調更多注射站開放接種，希望最後北市可以提供12萬的量。不過他說，現在工作很多，各地政府都很累，努力執行疫苗接種作業。

北市二國小傳出班級停課，陳時中表示，有一位機組人員昨天晚上被驗出陽性，是一位媽媽，家中有二位小朋友，目前正在做PCR檢驗，所以二位小朋友曾與媽媽接觸過，二所學校採取預防性停課。至於連續六天嘉玲是否止步，將待小朋友的PCR結果出爐才能確定。

據傳是華航的機師，對此華航僅表示，以指揮中心說明為主。

7月1日起機組員檢疫措施規範。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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