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樂見指揮中心防疫鬆綁 何美鄉：我相信放寬是OK的

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
何美鄉樂見指揮中心這波防疫鬆綁政策。本報資料照片
何美鄉樂見指揮中心這波防疫鬆綁政策。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心昨起放寬許多防疫限制，因中央是以「大方向指引」鬆綁，但部分地方政府覺得太過籠統，且憂心放寬過於有感，社區尚未準備好？中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉「樂見鬆綁」，她說，剛好在今年冬季前，測試群體是否存在病毒，因為抵抗力不好的人不論是否鬆綁，也有生病的可能，「我相信放寬是OK的」，當然疫苗還是要繼續施打。

何美鄉以英國為例，她說，英國在7月19日完全解封，確診數雖然還是居高不下，但死亡、重症沒有很多，BBC在解封後幾日調查報導，10個倫敦人裡面，仍有9個人外出會戴口罩，是為了防堵Delta；反觀台灣，Delta群聚事件已告一段落，且未有延燒跡象，是時候鬆綁，可以放鬆一下了。

針對在「空曠、可維持社交距離」的狀況下，可以拿掉口罩。何美鄉說，她自己在一個月前，早已在臉書探討這個問題，寫下小徑上，只有森林裡的鳥聲相隨，四處沒有人跡，以她專業而言，拿下口罩似乎沒有感到愧疚，可以在人少的野外讓民眾拿下口罩；當然部分山區人潮還是眾多，若有人迎面而來，還是得戴上。

至於開放娛樂場所，像是KTV等場域，是否有風險？何美鄉說，指揮中心應是篤定台灣病毒不多，且去KTV理應都是健康、抵抗力好的年輕人，而去年防疫有目共睹，靠得就是國民的自律，放寬就是測試社區內有沒有病毒，若有零星確診也不用驚慌，是回歸正常生活的一部分。

新冠肺炎 COVID-19

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