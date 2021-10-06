再解禁！ 高鐵自由座准了 陳時中：擬再開放運動免戴口罩

衛福部長陳時中今出席衛環委員會。記者陳雨鑫／攝影 中央流行疫情指揮中心昨起開放三大戶外場所「免戴口罩」，農林漁牧工作於空曠處、山林含森林遊樂區、海濱活動等，都無需再戴口罩，不過口罩仍需隨身攜帶，隨時與他人保持社交距離。衛福部長陳時中今出席衛環委員會接受媒體採訪時表示，後續將會持續開放口罩的措施，目前將再朝向運動時免戴口罩，優先會從幫助國人增進身心健康的項目來解禁。

除了口罩以外，陳時中表示，台灣高鐵目前並沒有鬆綁站票，但昨天指揮中心通過，高鐵可以恢復自由座，不過雖然是昨天通過的，還是要經過行政院通盤討論，後續就會公布可以開放的時間。

自今年5月中旬疫情大爆發後，八大行業配合防疫即起停業，至今疫情趨緩，八大行業仍沒辦法解禁，今天下午將上街陳抗。陳時中表示，目前應該還是不會開放八大，他能了解八大行業的困難，但是疫情期間還是請多忍耐。

一名孕婦於批踢踢指出，她預約10月初打第2劑莫德納疫苗，卻發現「被登記」已於9月底接種高端疫苗，洽詢疾管署發現自己並非個案。指揮中心昨表示，主要是醫院端上傳一批錯誤資料所致。陳時中表示，依照昨天最後的訊息，大約有2000多人出現這類情況，會再進一步了解。

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