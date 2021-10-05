口罩規定擬再鬆綁 陳時中：下波研議運動不用戴
口罩規定擬再鬆綁，指揮中心指揮官陳時中今天表示，繼山林、海濱活動可有條件不戴口罩，下一波將研議鬆綁運動時戴口罩的規定，包括在河堤慢跑、健行等都會討論。
因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心近日鬆綁戶外戴口罩規定，開放民眾到山林、海濱活動時，只要能維持社交距離，同樣可以不用戴口罩，但必須隨身攜帶口罩，一旦無法維持社交距離，就要把口罩戴起來。
然而，有民眾也好奇，若是到河堤、河濱慢跑或健走，是否可以不戴口罩。
陳時中今天下午在疫情記者會中表示，繼相關開放措施後，下一步可望鬆綁運動時戴口罩規定。他坦言，為鼓勵民眾運動，運動類應早一點開放，但因運動時可能有些肢體接觸，管理上有其困難之處。
陳時中說，至於民眾關心在河堤、河濱慢跑或健行等能否鬆綁口罩規定，都會列為研議下一波開放時的重點項目。
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