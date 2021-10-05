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連六天+0 無本土無死亡、7例境外

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心10月5日記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心10月5日記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎本土連六天「+0」，無本土個案也無新增死亡個案。指揮官陳時中表示，國內新增7例新冠肺炎確定病例，均為境外移入。昨天疫苗接種20多萬劑，目前疫苗人口涵蓋率57.67％，劑次人口比每百人71.72劑。

今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(5例，案16366、案16367、案16369、案16370、案16371)；越南(16368)、馬來西亞(案16372)入境，入境日介於今年9月21日至10月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6262例確診，分別為1627例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計844例新冠肺炎死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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